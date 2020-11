Świadectwa z Sobiboru wkrótce w muzeum

Centralną część przestrzeni ekspozycyjnej stanowi dwudziestopięciometrowa gablota. Za szybą zgromadzono ponad 700 obiektów. To głównie rzeczy należące do ofiar: biżuteria, klucze, okulary, fragmenty ubrań, przybory piśmiennicze. W założeniu twórców ekspozycji to muzealne obiekty są podstawą budowania historycznej narracji.