Spór o spuściznę Bradla

Była ona wdową po słynnym oficerze wywiadu i kontrwywiadu KG AK dr. inż. ppłk. pilocie Kazimierzu Leskim ps. Bradl. To nietuzinkowa postać. Był m.in. honorowym obywatelem Warszawy, Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, kawalerem Orderu Virtuti Militarii. Przed wojną był jednym z projektantów okrętów podwodnych ORP „Orzeł" i „Sęp". Po wybuchu wojny działał w organizacji Muszkieterowie, ZWZ i wywiadzie Komendy Głównej Armii Krajowej. Organizował przerzuty emisariuszy do Londynu, jeździł do Francji i Hiszpanii w mundurze generała Wehrmachtu. Zdobył m.in. plany budowy Wału Atlantyckiego. Walczył w powstaniu warszawskim. Zdaniem bliskich zmarłej, którzy skontaktowali się z redakcją „Rz" (proszą o anonimowość), postanowienia testamentu nie zostały zrealizowane. Ich zaniepokojenie wynika z „troski o zachowanie pamięci po śp. Kazimierzu Leskim".

Z testamentu wynika, że Ossolineum zostało zobowiązane do ustanowienia Funduszu Stypendialnego im. Kazimierza i Marii Leskich dla zdolnych studentów Uniwersytetu Warszawskiego; objęcia wieczystą opieką grobów Kazimierza Leskiego i Marii Leskiej oraz ich rodziców, a także do prowadzenia stałej ekspozycji pamiątek wojennych po Kazimierzu i Marii Leskich w swojej siedzibie. Radca prawny Bogumiła Ucińska-Tarnacka reprezentująca Ossolineum wyjaśniła nam, że do masy spadkowej weszło spółdzielcze mieszkanie w Warszawie. „Lokal o wielkości ok. 50 mkw. był przez wiele lat niezamieszkiwany, bardzo zniszczony, obarczony zaległościami w opłatach wobec spółdzielni mieszkaniowej" – opisała. Znajdowały się tam nieuporządkowane papiery, książki, czasopisma, medale, dzieła sztuki. Po ich przewiezieniu do Wrocławia zostały one uporządkowane, opracowane, a następnie udostępnione.