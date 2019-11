Generał Maczek i jego podwładny w filmie

„Niepokorny" został nakręcony przez reżysera Rafała Geremka, doskonałego autora kilku historycznych filmów dokumentalnych. Tym razem opowiedział on o generale, który w młodości marzył o karierze naukowej filozofa. W 1918 roku w trakcie walka na terenie Galicji na polu bitwy awansował go osobiście komendant Józef Piłsudski. W 1939 roku dowodzona przez niego 10. Brygada Kawalerii skutecznie osłoniła przed Niemcami Armię „Kraków". W wyzwalanych pod jego dowództwem miejscowościach Francji i Belgii, a szczególnie w holenderskiej Bredzie, pamięć o nim jest żywa do dzisiaj.