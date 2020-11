Pomnik Dzierżyńskiego trafił na Cytadelę

Wśród eksponatów, które jako pierwsze dotarły na teren przyszłej wystawy stałej Muzeum Historii Polski , znalazły się lokomobila parowa z XIX wieku, fragmenty zburzonych pomników z okresu PRL, transporter opancerzony SKOT, a także tysiącletni dąb. Każdy z tych obiektów został wstawiony przez otwór dachowy do budynku przy pomocy dźwigów.

- Zamyka się pierwszy etap prac nad konstrukcją budynku, a to jest pierwszy krok ku materializacji wystawy stałej, czyli serca Muzeum Historii Polski. Zaczynamy widzieć własnymi oczami to, co przez wiele lat planowaliśmy - mówi Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski.