Prezydent na obchodach upadku Muru Berlińskiego: To miejsce symboliczne

– To miejsce symboliczne, gdzie dziś na pamiątkę tamtych dramatycznych dla nas lat, kiedy świat i Europa były podzielone na część wschodnią i zachodnią, kiedy my jako naród i jako państwo znajdowaliśmy się (...) w sowieckiej strefie wpływów, czcimy pamięć upadku żelaznej kurtyny – powiedział prezydent RP Andrzej Duda dziennikarzom.

Za punkt zwrotny prezydent Duda uznał lata 1988/1989 - okrągły stół i czerwcowe wybory, w których Polacy „powiedzieli «nie» komunistom". Wydarzenia w Polsce uruchomiły jego zdaniem ciąg wydarzeń w innych krajach – na Węgrzech, w Czechosłowacji, a na końcu w NRD, co doprowadziło do upadku muru w Berlinie, który był „symbolicznym momentem upadku żelaznej kurtyny".

– Odczuwam dumę, że to my jesteśmy tym pokoleniem, które przyczyniło się do upadku Muru Berlińskiego –podkreślił.