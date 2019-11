Męczennik z Dachau czeka na łaskę

„Rzeczpospolita" ustaliła nowe fakty dotyczące śmierci i pochówku błogosławionego księdza Michała Woźniaka. O podjętej przez parafię w Kutnie próbie sprowadzenia jego prochów do Polski pisaliśmy na naszych łamach pod koniec września.

Z odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikało, że nie pomoże ono w tej sprawie. Urzędnicy tłumaczyli, że w posiadanej przez nich kopii dokumentacji z monachijskiego cmentarza Perlacher Forst, gdzie odnaleziono prochy kapłana, wymienione są dwa numery urn przypisywane księdzu Woźniakowi. Argumentowali również, że najlepszym miejscem dla doczesnych szczątków polskiego męczennika z Dachau jest niemiecki cmentarz, tak by nie zniknęły ślady „zbrodniczej działalności w miejscu, gdzie miała ona miejsce".

Według odnalezionego przez „Rzeczpospolitą" dokumentu z 15 sierpnia 1946 r. numer urny z prochami księdza Woźniaka to 3909. Później (w latach 50. i 60. XX wieku), prawdopodobnie na skutek błędu, podawano w dokumentach, których kopie są także w IPN, inny numer: 3509.

Obydwa wymienione wyżej numery urn są jednak zupełnie inne od tych podawanych w korespondencji z „Rzeczpospolitą" przez MKiDN. To z kolei: 2306 oraz 3116. Skąd taka rozbieżność? Ministerstwo wyjaśnia, że taką numerację podano w dokumentacji monachijskiego cmentarza, której kopią dysponują polscy urzędnicy. „Wspomniane dane pochodzą z dokumentacji zarządu cmentarza Perlacher Forst w Monachium z listy pochowanych sporządzonej w 1952 r. Zwracamy uwagę, że lista jest w trakcie badania" – wyjaśnia „Rz" Anna Bocian, rzecznik resortu kultury.

Sprawą oburzony jest mecenas Stefan Hambura. Reprezentuje on parafię w Woźniakowie, której wierni chcą sprowadzić prochy legendarnego kapłana społecznika i męczennika II wojny światowej do Polski. – To kpina z ludzi – nie ukrywa emocji Hambura. – Nie rozumiem tego zachowania. Nie widzę też w tych działaniach polskich urzędników nawet odrobiny dobrej woli – mówi twardo.