Bliżej prawdy o mordzie ks. Popiełuszki

Przełomowy reportaż

Do ustaleń dotarł senator KO Krzysztof Brejza. Mówi, że interesuje się zabójstwem księdza i zapoznał się z aktami jego sprawy. – Po ich lekturze i materiałach „Superwizjera" TVN sam miałem wątpliwości co do okoliczności uprowadzenia księdza – mówi. Dodaje, że z tego powodu wystąpił do pionu śledczego IPN w trybie interwencji senatorskiej.