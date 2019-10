Korfanty. Publicysta i zwierzę polityczne

Nie sądzę, by po słynnym przemówienie w Reichstagu, gdy wysunął postulat zjednoczenia polskich ziem zaboru pruskiego, coś groziło jego życiu. Ale już w okresie powstania wielkopolskiego czy plebiscytu na Górnym Śląsku na pewno nie był bezpieczny. Pozyskanie dla odradzającej się Rzeczypospolitej części Górnego Śląska to wielka zasługa Korfantego. Był osobą bardzo kontrowersyjną. Ale nawet jego przeciwnicy polityczni, w tym Józef Piłsudski, nie mieli wątpliwości, że w okresie plebiscytu i powstań była to właściwa osoba do przewodzenia walce o Śląsk.