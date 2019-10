Tajemnica śmierci prawej ręki Hitlera

Wokół powojennych losów najbardziej zaufanego współpracownika Hitlera narosło wiele mitów. Chociaż ciała Martina Bormanna nie znaleziono, już 10 marca 1954 r. został on uznany za zmarłego przez Sąd Rejonowy w Berchtesgaden. Poszukiwacze sensacji uznali jednak, że bawarski system sprawiedliwości próbuje w ten sposób zamaskować ucieczkę byłego reichsleitera z Niemiec. W 1948 r. znany niemiecki wydawca muzyczny Robert Heinrich Lienau twierdził, że widział Bormanna na stacji kolejowej w Bremie. Trzy lata później jedna z południowoamerykańskich gazet opublikowała wywiad z mieszkającym w Chile byłym posłem do parlamentu stanowego Wolnego Państwa Saksonii Paulem Hessleinem. Twierdził, że zaledwie kilka tygodni wcześniej jadł z Bormannem obiad w restauracji.

W latach 60. ubiegłego wieku jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać mniej lub bardziej urojone opowieści o tym, jak sekretarz Hitlera przeżył wojnę. Niektórzy ich twórcy powoływali się na rzekomą wypowiedź Adolfa Eichmanna, że Bormann spokojnie żyje w Argentynie, inni poszukiwali tajemniczego „brata Martiniego", ukrywającego się ponoć w rzymskim klasztorze oo. franciszkanów. W 1968 r. bulwarowy dziennik brytyjski „Daily Mirror" opublikował wywiad z byłym scharführerem SS Erichem Karlem Wiedwaldem. Twierdził on, że widział Bormanna w tak zwanej kolonii Waldnera 555 na granicy brazylijsko-paragwajskiej. Wiedwald przekonywał dziennikarzy, że w 1947 r. lekarze z SS wykonali Bormannowi operację twarzy. Rzekomy zabieg miał się nie udać, co spowodowało, że twarz Bormanna miały szpecić liczne blizny. Niedługo po publikacji tego wywiadu do różnych redakcji na całym świecie zaczęli się zgłaszać inni „świadkowie" głoszący, że widzieli Bormanna w Argentynie, Syrii, a nawet w Moskwie. Legenda o ucieczce zbrodniarza nabrała takiej siły, że do dziś istnieje spora grupa zwolenników teorii spiskowej, że w brazylijskiej dżungli w pobliżu miasta San Ignacio znajduje się ponura fazenda, w której mieszkał Bormann strzeżony przez grupkę oddanych mu, fanatycznych SS-manów.