Kaplica grobowa w Wiskitkach odnowiona

Historia samej kaplicy, która mimo przeciwności losu wciąż trwa jest niezwykle ciekawa. Kaplica została zbudowana ok. 1848 r. w stylu neoromańskim, ufundowana została przez hrabinę Różę z Łubieńskich Sobańską, a autorem projektu był architekt Adam Idźkowski. Nad wejściem do kaplicy zbudowana jest wieżyczka z dzwonem. We wnętrzu znajduje się ołtarz z płaskorzeźbą, przedstawiającą św. Feliksa de Valois.

W tym mauzoleum spoczywa 70 osób z rodów Łubieńskich i Sobańskich. Między innymi Felix hr. Łubieński – minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, który wprowadzał na ziemie polskie zasady kodeksu napoleońskiego; Róża z Łubieńskich Sobańska – fundatorka kaplicy, żona Ludwika, która poszła za nim na Syberię, nazywana opiekunką zesłańców, Różą Sybiru, wspierała rodziny zesłańców, za co była represjonowana przez Rosjan; biskup Tadeusz Łubieński szwoleżer z oddziału Napoleona, duchowny. Na tablicy kommemoratywnej jest umieszczone nazwisko Czcigodnego Sługi Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego, on ponownie sprowadził na tereny polskie zgromadzenie redemptorystów.

To nie jest przewodnik, to nie jest tylko opis kaplicy grobowej, ale impuls do zarysowania historii kilku rodzin i przyczynek do historii regionu i Polski. Podjęcie prac na albumem zbiegło się z czterdziestoleciem poświęcenia odnowionej kaplicy przez kard. Stefana Wyszyńskiego, a także rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedmowę do albumu napisali Tomasz Łubieński oraz ks. Bp. Andrzej Dziuba, który dokonał poświęcenia odnowionego mauzoleum.