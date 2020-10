Apel o opiekę nad ukraińskimi grobami

Prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr Grzegorz Kuprianowicz wystosował apel do „Polaków przyjaciół Ukrainy" o pomoc w odnowieniu grobów żołnierzy ukraińskich, którzy sto lat temu ramię w ramię z Polakami walczyli przeciwko bolszewikom.

„Po klęsce walki o niepodległość Ukrainy wielu żołnierzy ukraińskich pozostało na terenie państwa polskiego. Osiedlali się oni w różnych zakątkach kraju, a kilkudziesięciu z nich zamieszkało w Lublinie i okolicach, wiążąc się z naszym miastem. Po śmierci miejsce wiecznego spoczynku znaleźli oni w wydzielonej kwaterze na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie. Po drugiej wojnie światowej groby te zostały częściowo zniszczone. Opiekę nad nimi starała się sprawować społeczność ukraińska miasta. Otwarcie można było to robić dopiero w nowych realiach politycznych – od końca lat 80. XX wieku. Częściowe prace renowacyjne przeprowadzono w latach 2000-2001, gdy staraniem społeczności ukraińskiej Lublina, władz miasta, lubelskich przedsiębiorstw, diaspory ukraińskiej i Ambasady Ukrainy w Polsce wzniesiono tu również pomnik ku czci żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej" – opisuje dr Kuprianowicz.

I dodaje, że teraz groby żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej wymagają pilnego remontu. „Uznaliśmy, iż w tym szczególnym roku jubileuszu sojuszu polsko-ukraińskiego i wspólnej walki, groby ukraińskich sojuszników Polski powinny wreszcie zostać odnowione. Prace podjęte zostały we wrześniu 2020 r. W pierwszej kolejności pragniemy odnowić te groby, które były w najgorszym stanie. Koszty tych prac przekraczają jednak możliwości lokalnej społeczności ukraińskiej. Pewne środki przeznaczyło na ten cel państwo ukraińskie, jednak ze względu na pandemię mniejsze niż pierwotnie planowano. Z prośbą o wsparcie zwracaliśmy się do Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego. Niestety, od władz publicznych regionu i miasta nie otrzymaliśmy w tym roku wsparcia dla dzieła odnowienia grobów żołnierzy ukraińskich w Lublinie" – dodaje.

„Pozostaje nam zwrócić się do Was, polskich przyjaciół Ukrainy, do ludzi, którzy rozumieją znaczenie pamięci o żołnierzach ukraińskich – sojusznikach Polski sprzed 100 laty, znaczenie polsko-ukraińskiego braterstwa broni 1920 roku, będącego ważną stronicą naszych wspólnych dziejów. Polacy dobrze rozumieją tę sytuację, ich przodkowie często walczyli „za wolność naszą i waszą", znajdując miejsce wiecznego spoczynku poza Ojczyzną. Wierzymy, że w Lublinie znajdą się ludzie, którzy zechcą wesprzeć dzieło odnowienia grobów żołnierzy ukraińskich – sojuszników Polski w wojnie 1920 roku, spoczywających w naszym mieście" – apeluje i zwraca się o darowizny na prace przy grobach żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.