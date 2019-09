Do Polski wróci bezcenna kolekcja

„Trwają uzgodnienia dotyczące przewiezienia dokumentów do Polski. Trwa równocześnie skrupulatne wyjaśnianie ich statusu prawnego - trzeba mieć również na uwadze kontekst prawa miejscowego. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach (do końca roku) uda się zakończyć ten proces. Finalnie dokumenty trafią najpewniej do Archiwum Akt Nowych (via Biuro Archiwum i Zarządzania Informacja MSZ), zgodnie z obowiązującą praktyką i zasadami" – informuje nas MSZ.