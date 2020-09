Władysław Anders, ostatni hetman Polski Generał Władysław Anders wymienia uścisk dłoni z jednym z polskich spadochroniarzy (żołnierze na głowach mają ćwiczebne hełmy kauczukowe). NAC

Jarosław Szarek

Generał Władysław Anders – „ostatni hetman jagiellońskiej Polski" do dzisiaj nie doczekał godnego monumentu w Warszawie, co zapowiadał przesłuchujący go w Związku Sowieckim enkawudzista: „myślisz, że będziesz miał pomnik w Warszawie?", jednak na trwałe zapisał się w naszej pamięci.