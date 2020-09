Uratował ich Anders

Akcja działa się w początku lat 40.; gdzieś w Europie historia rozjeżdżała żelaznymi gąsienicami narody, a dziesięcioletni chłopiec – alter ego pisarza – łapczywie chłonął klimat Orientu. To nie były książki o polityce, dlatego trudno było z nich wyczytać tragiczny kontekst wygnania.

Przyznam – jako nastolatek miałem problem ze zrozumieniem, jakimi ścieżkami bohaterowie Krzysztonia trafili do Azji i kto im zafundował tę niezwykłą przygodę. Sprawa miała się wyjaśnić kilka lat później, gdy na fali solidarnościowego karnawału mogłem dowiedzieć się więcej o sowieckich wywózkach, których ofiarą padły miliony Polaków. W jaśniejszym świetle pojawiło się również nazwisko człowieka, który przeciwstawił się bezwzględności historii i uratował więcej niż garstkę ofiar stalinizmu; między uratowanymi był i autor obu tomów wspomnień – Jerzy Krzysztoń.

Generał Władysław Anders, bo o nim mowa, w książce Krzysztonia się nie pojawia, a jednak wciąż jest obecny, bo losy chłopca, jego rodziny, kolegów, całej rzeszy rozbitków polskiego Września zależą od jego determinacji i odwagi. Dziś myślę sobie, że gdyby po Andersie zostały tylko dwie powieści Krzysztonia, byłby to dostateczny pomnik, ale generał miał to szczęście, że tytułów do stanięcia na cokole ma dużo więcej.