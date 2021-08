O wojnie w Wieluniu i Gdańsku

– 1 września dla Gdańska to zawsze bardzo ważna data. Wtedy zmieniły się losy nie tylko naszego miasta, Polski i Europy, ale także całego świata – przypomniała podczas konferencji prezentującej program uroczystości Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Częścią miejskich obchodów jest wystawa poświęcona mjr. Sucharskiemu. Zostanie ona otwarta 31 sierpnia w Dworze Artusa. – Ten rok jest szczególny, to okrągła, 50. rocznica sprowadzenia do Gdańska prochów majora Henryka Sucharskiego. 31 sierpnia 1971 były one wystawione w Dworze Artusa i gdańszczanie tłumnie przychodzili, żeby oddać majorowi hołd. Teraz upamiętniamy tę datę – dodała Dulkiewicz.