Takie uroczystości to również pewnego rodzaju demonstracje polityczne. Najważniejszym symbolem tegorocznych obchodów jest przylot Donalda Trumpa. To mówi nam, że USA są zainteresowane bezpieczeństwem w regionie środkowej Europy, choć jeszcze dziesięć lat temu mogłoby się wydawać, że Amerykanie będą się wycofywać ze Starego Kontynentu.

W historiografii mocarstw takich jak Niemcy, Rosja czy Francja bardzo często pojawia się pogląd, że Polska jest współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Mieliśmy podważać porządek wersalski, szczególnie przez politykę prowadzoną w latach 30. To wynik nieporozumienia i nieznajomości polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, bo źródła mówią przecież zupełnie co innego. To właśnie Polska była tym krajem, który starał się status quo w Europie utrzymać, za wybuch II wojny światowej – i dziwne, że musimy to ciągle powtarzać – odpowiedzialne były przede wszystkim Niemcy, potem Rosja, Włochy i w końcu oba mocarstwa zachodnie – Francja i Wielka Brytania. Oskarżenia w kierunku Polski są o tyle łatwe do sformułowania, że nasza polityka zagraniczna jest słabo znana. Dzieje się tak z prostego powodu – badacze nie znają języka polskiego, a nasze badania rzadko są tłumaczone.