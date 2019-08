Zagadka sprzed 75 lat wyjaśniona. Liberator się odnalazł

Prace poszukiwawcze prowadzone były w okolicach Krzczonowa w gminie Opatowiec (woj. świętokrzyskie) przez członków Stowarzyszenia Wizna 1939, a także Społeczny Komitet Upamiętnienia Poległych Pilotów RAF i SAAF w katastrofie Liberatora B24L EW-250, którzy od wielu lat dążyli do wyjaśnienia okoliczności katastrofy i upamiętnienia lotników.

– Przeprowadzony w ramach prac przygotowawczych pomiar terenu, przy pomocy specjalistycznego sprzętu elektronicznego, wykazał, że z maszyny mającej ok. 20 m długości, w wyniku zderzenia z ziemią pozostał tylko pas zmiażdżonego metalu, o szerokości 3–4 m. Z kolei głębokość, na jakiej znajdował się każdy z czterech odnalezionych silników – ok. 3 m, i ich współliniowe położenie świadczą o tym, że maszyna „wbiła się w ziemię" – opisuje prezes stowarzyszenia Dariusz Szymanowski.

Odnalezione w trakcie badań miejsca katastrofy artefakty zostaną przekazane do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie. Tam zostaną poddane konserwacji, a następnie wystawione na ekspozycję dla zwiedzających. W muzeum tym jest m.in. kombinezon uratowanego lotnika.

Podobne badania prowadzone były w czerwcu na Pomorzu Zachodnim przez naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przedstawicieli Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency (DPAA). To agencja rządowa podległa Departamentowi Obrony USA, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych żołnierzy na całym świecie, po ich odnalezieniu eksperci starają się ich zidentyfikować i pochować z honorami wojskowymi na cmentarzu w USA.