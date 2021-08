Oznaczenia na grobach powstańców śląskich

Wieszołek był związany z miastem Ruda Śląska. Wiosną 1919 roku został zaprzysiężony jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział w trzech powstaniach śląskich. Po zakończeniu II powstania śląskiego, na polecenie kierownictwa Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, jesienią 1920 roku, wstąpił ochotniczo do Policji Górnego Śląska czyli Policji Plebiscytowej. Za udział w walkach III powstania śląskiego został odznaczony Medalem Niepodległości, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I oraz Gwiazdą Górnośląską. Po powrocie części Górnego Śląska do Polski wstąpił do Policji Województwa Śląskiego, i służył jako funkcjonariusz służby mundurowej (obecnie prewencji) w Chebziu, Kochłowicach, Nowym Bytomiu.