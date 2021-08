Kornel Morawiecki na patrona w KPRM

Wniosek taki został skierowany do szefa Kancelarii Rady Ministrów Michała Dworczyka. Inicjatorem i pomysłodawcą wniosku jest Daniel Kowalski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych, który przygotował go wspólnie z zarządem stowarzyszenia.

Autorzy uzasadniają taką propozycją faktem, że Kornel Morawiecki był jednym z działaczy demokracji demokratycznej w czasach PRL i twórcą Solidarności Walczącej. „Swoją piękną bohaterską kartą wpisał się na trwale do najnowszej historii naszego kraju" – napisali przedstawiciele Polskiego Instytutu Praw Głuchych. „Swoją prośbę uzasadniamy tym, iż Pan Marszałek Senior Sejmu RP VIII kadencji Dr Kornel Morawiecki posiadał piękny dorobek w działalności opozycyjnej przeciwko dyktaturze komunistycznej, zawsze kierował się miłością do kraju, walcząc o suwerenność i niepodległość naszej ukochanej ojczyzny oddając się służbie państwu i społeczeństwu, całe swoje życie poświęcił ojczyźnie będąc wielkim patriotą broniąc niepodległości, suwerenności i racji stanu oraz prawdy historycznej" (pisownia oryginalna – dop. red.).

W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił przeciwko władzom PRL, uczestnicząc w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 70. związał się z opozycją demokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego „Biuletynu Dolnośląskiego". Po 1980 roku był działaczem „Solidarności" we Wrocławiu, a po wybuchu stanu wojennego ukrywał się.

Kornel Morawiecki był przez lata 80. jednym z najbardziej poszukiwanych przez SB działaczem podziemia. Aresztowano go dopiero w listopadzie 1987. Ponieważ w tamtym czasie władze PRL nie chciały mieć więźniów politycznych, zmuszono Morawieckiego do wyjazdu za granicę. Po kilku miesiącach potajemnie wrócił on do kraju.