Pokazali broń obrońców Westerplatte

- Jest to jak dotąd jedynym egzemplarzem broni palnej odkryty w trakcie badań archeologicznych, związany z obroną Westerplatte i żołnierzami, którzy bronili Wojskowej Składnicy Tranzytowej we wrześniu 1939 r. Pistolet odnaleźliśmy w jednej z pięciu mogił w trakcie badań prowadzonych na Westerplatte przez Muzeum w 2019 r. – poinformował Filip Kuczma kierownik Działu Archeologicznego MIIWŚ. - Była to mogiła zbiorowa, z której podjęliśmy szczątki pięciu osób – wszyscy ci żołnierze zginęli 2 września 1939 r. w zniszczonej w trakcie bombardowania wartowni nr 5. Pistolet odnaleźliśmy przy lewej kości udowej jednego z poległych żołnierzy, co wskazuje, że mógł on znajdować się w kieszeni munduru. Żołnierz ten został zidentyfikowany w wyniku badań genetycznych jako kapral służby zasadniczej Bronisław Perucki – dodał Filip Kuczma.