Przywracanie pamięci o ofiarach z KL Plaszow

W najbliższą niedzielę – 8 sierpnia – działające od początku tego roku Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow chce przypomnieć wydarzenia związane z historią obozu Plaszow i jego więźniami. Zamierza to robić co roku – zawsze w pierwszą niedzielę po 6 sierpnia, czyli tuż po rocznicy tzw. czarnej niedzieli, gdy w Krakowie rozpoczęły się masowe aresztowania i wywózki.

Muzeum KL Plaszow działa na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa. Jest zarządzane przez Muzeum Krakowa, ale do końca 2051 r. będzie współprowadzone przez gminę miejską Kraków i Ministerstwo Kultury. Miasto i szef resortu kultury zobowiązali się do solidarnego finansowania działalności bieżącej muzeum, a także przeznaczenia do końca 2025 r. po 25 mln zł na realizację inwestycji muzealnej.