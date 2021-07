Stocznia Gdańska na liście UNESCO? Decyzja odroczona

- Ochrona pamięci o Stoczni i dokonaniach „Solidarności" zawsze będzie dla nas jedną z najważniejszych kwestii w ogólnej idei troski o dorobek naszego narodu. Nie możemy pozwolić na to, by na forum międzynarodowym odmawiać „Solidarności", a co za tym idzie także Polsce i jej bohaterom, kluczowego wpływu zarówno na wolnościowe rewolucje w 1989 roku, jak i na upadek komunizmu. To dobrze, że nasz wniosek na tej sesji nie został odrzucony - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.