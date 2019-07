Portret generała nie wróci do Polski z Ukrainy

Portret francuskiego generała Lazare'a Hoche'a został zakupiony we Francji przez Felixa hr. Sobańskiego. Tuż przed rewolucją syn Felixa Michał hr. Sobański przewiózł najcenniejsze eksponaty do Kijowa i umieścił w swoim domu przy ul. Wielkiej Żytomierskiej 28. Stamtąd po rewolucji bolszewickiej zostały zrabowane.

Z relacji przekazanej „Rz" przez Michała Sobańskiego wynika, że już w 1937 r. trafiły one do Narodowego Muzeum Sztuki Ukraińskiej w Kijowie. Tam pozostają do dzisiaj.