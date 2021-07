Bohater Polski i Izraela bezskutecznie stara się o zwrot nieruchomości

We wrześniu 1939 r. trafił do Lwowa, a w 1941 r. po wkroczeniu Niemców – do getta w Warszawie. Ostatni raz widział swoich krewnych na Umschlagplatzu. On zaś uciekł z transportu do Treblinki i w Warszawie wstąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej, następnie do Armii Krajowej, w której był żołnierzem Kedywu. Posługiwał się pseudonimem Rysiek. Uczestniczył w wykonywaniu wyroków śmierci na polskich i ukraińskich kolaborantach. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie wrócił do Łodzi i wstąpił do organizacji NIE gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila".