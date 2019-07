Żołnierze, których nie zapomnimy

Muzeum Powstania Warszawskiego skieruje zaproszenia do około 1500 żyjących powstańców. Warszawski ratusz opłaci ich przelot lub przyjazd oraz pobyt w stolicy od 28 lipca do 3 sierpnia. Zwolniona z opłat będzie także osoba towarzysząca.

August Agbola O'Brown miał nigeryjskie korzenie, przyjechał do Warszawy w latach 20. i był perkusistą w zespołach jazzowych. Podczas okupacji trafił do konspiracji.

W czasie powstania walczył w batalionie „Iwo" na Śródmieściu. Pod koniec lat 50. wyjechał do Wielkiej Brytanii.

Na 31 lipca zaplanowane są uroczystości w kwaterze batalionu Zośka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Odbędzie się tam ponowny pochówek kpt. Ryszarda Białousa ps. Jerzy, powstańczego dowódcy batalionu Zośka, który po wojnie wyemigrował do Argentyny. Urna z jego szczątkami kilka dni temu powróciła do kraju dzięki staraniom Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalionu „Zośka" oraz rodzinie. Msza żałobna zostanie odprawiona w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Białous przed wojną działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Po klęsce wrześniowej wstąpił do Szarych Szeregów, a także Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej. Był żołnierzem Kedywu, dowodził m.in. warszawskimi Grupami Szturmowymi.

W czasie powstania dowodził Batalionem „Zośka", który wchodził w skład Zgrupowania AK „Radosław". Walczył na Woli, Starym Mieście, na Śródmieściu, Czerniakowie i Mokotowie. Po upadku powstania trafił do niemieckich obozów jenieckich, a zakończeniu wojny do Wielkiej Brytanii. W lipcu 1948 roku wyemigrował wraz z rodziną do Ameryki Południowej. Zmarł w Neuquen w 1992 roku i tam został pochowany.