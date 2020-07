ECS może stracić tablice z 21 postulatami strajku z 1980 r.

– Najbliższe dni pokażą, czy tablice wrócą do muzeum. Nie chciałbym, by egzekwowaniem zwrotu eksponatu zajmował się sąd – mówi „Rzeczpospolitej" dr Domżal i zapewnia, że tablice nie zostaną schowane. – Chcemy wrócić do zawieszonego projektu wystawy czasowej w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, a także do wystawy stałej o powojennej historii przemysłu stoczniowego w Gdańsku, której tablice będą ważnym elementem – tłumaczy.