Zachwyt żeglugą bez podziału na płcie

Zostawmy jednak naszych antenatów z ich ciasnymi horyzontami. Jeśli to może być do pewnego stopnia pocieszeniem, poza Polską szeroki świat żeglarstwa też nie grzeszył szerokością horyzontów w stosunku do kobiet. Oto przykład wręcz podręcznikowy. Pierwszą kobietą, która opłynęła świat, co prawda nie samotnie, lecz w towarzystwie ponad stu mężczyzn, ale za to całkowicie nielegalnie, była Jeanne Barret. Wydarzyło się to przed bez mała trzema stuleciami. W męskim przebraniu przeniknęła do załogi francuskiego królewskiego okrętu