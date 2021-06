Poznań pamięta o wydarzeniach sprzed 65 lat

Główne uroczystości, jak co roku, odbędą się przy pomniku w centrum Poznania.

- Ta wyjątkowa, wielkoformatowa ekspozycja podzielona została na dwie części. Pierwsza to wprowadzenie do historii samego Czerwca 1956 - jego przyczyn i konsekwencji – podaje poznański ratusz.

Wystawę będzie można oglądać do 10 lipca, z czego do końca czerwca, przed Zamkiem, w dniach 30.06-10.07 na Starym Rynku. Później ekspozycja zostanie pokazana m.in. w Warszawie, Lesznie, Pile czy Gnieźnie.

Na zgromadzonych w centrum miasta komunistyczne władze wysłały milicję i wojsko. W okolicach siedziby Urzędu Bezpieczeństwa doszło do regularnych walk.

Z budynku UBP w kierunku pochodu padły strzały, co zaostrzyło sytuację i wywołało gniew tłumu. Padli ranni i zabici.

Część demonstrantów zdobyła broń w więzieniu przy ul. Młyńskiej i w odwecie zaczęła strzelać do funkcjonariuszy UBP. Jedną z ofiar strajku był zaledwie trzynastoletni Roman Strzałkowski. Stał się symbolem okrucieństwa władzy.

Wojsko szybko opanowało kluczowe pozycje w Poznaniu i po trwającej całą noc strzelaninie spacyfikowało robotników. Zginęło w zależności od ustaleń od 67 do 75 strajkujących, a ok. 450-800 zostało rannych. Pierwszy dzień walk ze względu na liczbę ofiar przeszedł do historii jako „czarny czwartek".