Tajemnica wojenna niewielkiej blaszki

Pamiątka po nim kilka dni temu trafiła do jego bliskich. Nieśmiertelnik został przekazany przez znalazcę Kamila Tworkowskiego oraz Dorotę Bartoszewicz ze stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia". Uroczystość odbyła się w Parciakach, gdzie żołnierz został pochowany – chociaż nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu. Z opracowania przygotowanego przez dr Małgorzatę Karczewską z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz blogera rowerowego Jacka Czaplickiego wynika, że Władysław Łaniecki (urodzony w 1893 r. w miejscowości Mianowo w Wielkopolsce) przez 5 lat pracował w kopalni w Essen w Zagłębiu Ruhry. Na początku 1915 roku został wcielony do armii i wysłano go do Królewca. Stamtąd napisał do siostry, że być może uda mu się uniknąć walki na froncie. Liczył, że zostanie skierowany do kopalni, nie na wojnę. Na początku kwietnia trafił jednak do 6. Kompanii 4. Regimentu Grenadierów Króla Fryderyka Wielkiego. 28 kwietnia 1915 r. został ciężko ranny podczas walk w Cierpiętach. Trafił do lazaretu polowego w Parciakach. 1 maja zmarł. „Pochowano go koło kościoła w Parciakach, choć w dokumentach pułkowych zapisano, że spoczął przy kościele w Cierpiętach" – czytamy w opracowaniu.