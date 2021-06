Pomnik Andersa w brytyjskim muzeum

To efekt zbiórki pieniędzy prowadzonej przez brytyjską Polonię, która została zainicjowana przez portal British Poles, o czym jesienią poprzedniego roku napisaliśmy w „Rzeczpospolitej". Pomnik generała Władysława Andersa zostanie odsłonięty 25 czerwca w National Army Museum w Londynie.

National Army Museum (czyli Muzeum Armii Narodowej) to główne muzeum armii brytyjskiej. Znajduje się w londyńskiej dzielnicy Chelsea. Jego otwarcia dokonała królowa Elżbieta II. Od 2018 roku dyrektorem generalnym muzeum jest Justin Maciejewski, w którego żyłach płynie polska krew. W rozmowie z British Poles powiedział on: „Nie znam dobrze języka polskiego, ale jestem dumny ze swojego dziedzictwa i moje serce bije dla Polski (...) Historia i dziedzictwo żołnierzy polskich, którzy walczyli we Włoszech, stanowią najcenniejszą część wspólnego dziedzictwa wojskowego Wielkiej Brytanii i Polski. Tak wielu żołnierzy 2. Korpusu Polskiego musiało z przyczyn od nich niezależnych budować swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii. Jako syn jednego z tych żołnierzy uważam, że posiadanie takiego popiersia na stałej ekspozycji muzealnej będzie czymś wyjątkowym".