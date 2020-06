Bez pomnika i muzeum o bitwie warszawskiej

Kompleks muzealno-edukacyjny poświęcony Józefowi Piłsudskiemu ma ok. 4 ha powierzchni. Inwestycja obejmuje renowację willi Bzów, willi Otradno, pierwszego domu rodziny Piłsudskich w Sulejówku. Inwestycja ma ok. 5 tys. m kw , w tym ok. 1,3 tys. m kw to powierzchnia wystawiennicza. W części nadziemnej Muzeum Piłsudskiego znajdą się m.in. sala wielofunkcyjna, w której odbywać się będą wystawy czasowe, konferencje i debaty, a także strefa obsługi gości, restauracja oraz biura. Natomiast pod ziemią, oprócz wystawy stałej, zorganizowana będzie strefa edukacyjna, magazyn zbiorów oraz pomieszczenia techniczne.