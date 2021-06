Powązki dla byłego szefa bezpieki

Generał MO Władysław Ciastoń od listopada 1981 roku do kwietnia 1987 roku, a więc przez cały stan wojenny, był wiceministrem spraw wewnętrznych i szefem Służby Bezpieczeństwa. Podejrzewano go o sprawstwo kierownicze mordu ks. Jerzego Popiełuszki, w związku z czym był dwukrotnie aresztowany: w 1984 roku i w 1990 roku. W tej sprawie uniknął kary, za to w 2019 roku został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia za powoływanie do wojska młodych ludzi tylko dlatego, że uczestniczyli w strajkach. Sąd uznał to za zbrodnię przeciwko ludzkości. Władysław Ciastoń zmarł 4 czerwca, a w poniedziałek spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

