IPN chce dłużej rozliczać komunistów

Dotyczy on okoliczności zdarzeń mających miejsce w czasie procesu prowadzonego w 1951 roku w Poznaniu przez funkcjonariuszy prokuratury i sądownictwa wojskowego przeciwko Włodzimierzowi H., Zenonowi K., Bogdanowi P., Władysławowi F. i Telesforowi Cz. „w związku z podejrzeniem o udział w organizacji konspiracyjnej o charakterze antykomunistycznym". Analiza zebranych materiałów doprowadziła prokuratora do wniosku, że organizacja pod nazwą „Armia Krajowa w Polsce Nr. 3" wbrew tezom oskarżenia i treści wyroku nigdy nie istniała, zaś podejrzani o przynależność do niej nie zawiązali żadnego związku przestępczego, w szczególności zaś organizacji usiłującej zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego. Zarzuty, które im postawiono, a także wyrok, „były konsekwencją tendencyjnych działań komunistycznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zaś sąd nie miał podstaw do przyjęcia, że w zachowaniu oskarżonych mieszczą się znamiona zarzucanych im przestępstw" – uważa prokurator Sylwester Napieralski.