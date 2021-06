Sztandary nad grobem żydowskiego lekarza

Do spotkania dojdzie 13 czerwca 2021 r. o godz. 13 nad grobem Ludwika Natansona na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie (kwatera 20).

- Będzie to pierwsza od czasów międzywojnia uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych polskich korporacji akademickich na cmentarzu żydowskim - podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" rangę wydarzenia dr Michał Laszczkowski prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

I dodaje, że przypadająca w 2021 r. 125. rocznica śmierci Ludwika Natansona wybitnego lekarza i przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Warszawie uczczona zostanie odnowieniem jego nagrobka. Jest to wspólne działanie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, najstarszego polskiego bractwa akademickiego Konwent Polonia z Sopotu oraz Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Ludwik Natanson (1821-1896) studiował medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie, gdzie w 1840 r. został przyjęty do Konwentu Polonia. W 1843 r. otrzymał tzw. prawa filisterskie. Po uzyskaniu stopnia doktora medycyny, założył w 1847 r. „Tygodnik Lekarski", któremu szefował do 1864 r., a w latach 1885-1885 pismo „Zdrowie". W 1863 r. został wybrany na prezesa Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pracował nad stworzeniem polskiego słownictwa anatomicznego, m.in. opracowywał dział lekarski dla „Słownika Języka Polskiego". Był autorem kilku książek i licznych artykułów. W 1875 r. był współzałożycielem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Jednocześnie, był aktywnym członkiem Gminy Żydowskiej w Warszawie. Pełnił funkcję jej przewodniczącego od 1871 r. aż do śmierci w 1896 r. Dzięki jego staraniom wzniesiona został Wielka Synagoga przy ul. Tłomackie, siedziba gminy przy ul. Grzybowskiej, szpital, a także Centralna Biblioteka Judaistyczna. Bolesław Prus w swoich „Kronikach" pisał o nim: „Jest to człowiek, który coś robi i coś po nim zostanie. Jest on ambitny, ale zarazem dbały o interesy bliźnich, jest absolutny, ale energiczny, konsekwentny i uparty w działaniu".