Pamiątki ofiar czekają

Franciszek Czaplicki urodził się 8 grudnia 1907 roku w Krajewie-Darmopychach na Mazowszu. W latach 20. XX w. przeniósł się do Warszawy i rozpoczął pracę w Poczcie Polskiej. Do wybuchu wojny pracował w Ząbkach jako listonosz. W czasie wojny prawdopodobnie zaangażował się w działalność konspiracyjną. W czasie powstania warszawskiego został aresztowany i osadzony w niemieckim obozie przejściowym w Pruszkowie. 31 sierpnia 1944 r. został wysłany do obozu koncentracyjnego KL Stutthof, na początku września 1944 r. został przeniesiony do KL Neuengamme w Hamburgu. Zmarł 12 listopada 1944 r. w podobozie Hamburg-Fuhlsbüttel.