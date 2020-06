Belgijska walka z pomnikami

To okrucieństwa dokonywane w tym kraju stały się kanwą „Jądra ciemności" Josepha Conrada. Ujawnione światu przez brytyjskiego kupca i podróżnika Henry'ego Mortona Stanleya były jednym z przyczynków dla ruchu abolicjonizmu. Od razu doprowadziły do przejęcia kolonii przez państwo belgijskie, co poprawiło nieco warunki życia ludności. Ale Belgia do dziś nie rozliczyła się z kolonialną przeszłością, a posągi Leopolda II stoją w przestrzeni publicznej. Poza petycją aktywiści zdecydowali się też oblewać je farbą.