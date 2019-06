Uwaga skupiona na Gdańsku

Wystąpienie Donalda Tuska, podpisanie Deklaracji Wolności i Solidarności, koncert – to niektóre punkty programu gdańskich obchodów rocznicy 4 czerwca. Uroczystości będą też w Warszawie.

„Bądźmy razem" – to hasło obchodów, które rozpoczęły się 1 czerwca i potrwają do 11 czerwca. We wtorek przy budynku Europejskiego Centrum Solidarności, podpisana będzie „Deklaracja Wolności i Solidarności". O 17.30 na scenie przy Długim Targu zaplanowano wystąpienia gości, w tym szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Poza podpisaniem deklaracji i przemówieniami w Gdańsku trwają debaty i spotkania poświęcone rocznicy wyborów. We wtorek o 13.30 planowane jest wspólne zdjęcie członków Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z Lechem Wałęsą. Później ma się też odbyć spotkanie uczestników OKP i komitetów obywatelskich.

W Warszawie zostaną zorganizowane osobne obchody, w których wezmą udział przedstawiciele rządu. Z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu odbędzie się uroczyste posiedzenie izby. Przemówienia wygłoszą m.in. prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.