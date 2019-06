Bezpieka o wizycie papieża Jana Pawła II

Mija 40 lat od pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. IPN uruchomił portal, który pokazuje działania komunistycznych służb w tamtym czasie.

2 czerwca 1979 r. rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża Polaka. Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Gaude Mater Polonia", celem zaś, oprócz zakończenia I Synodu Diecezji Krakowskiej, uczczenie 900. rocznicy śmierci patrona Polski św. Stanisława.

Poniżej dalsza część artykułu

Komunistyczne władze ingerowały nie tylko w harmonogram pielgrzymki, ale i jej przebieg – to wynika m.in. z ujawnionych właśnie dokumentów znajdujących się w archiwum IPN. Są one prezentowane na specjalnym portalu. Większość zamieszczonych materiałów wytworzyły lub zgromadziły organy bezpieczeństwa PRL, które realizowały tajną operację MSW o kryptonimie „Lato '79". Wiele dokumentów nie było wcześniej publikowanych.

Wśród nich są np. meldunki sytuacyjne SB z miast, które odwiedził papież. Na portalu przypomniano, że do operacji „Lato '79" zaangażowano 55 tys. funkcjonariuszy MO oraz 60 tys. członków ORMO. Ujawniono rozkaz nr 037 z 8 maja 1979 r. gen. Czesława Kiszczaka, ówczesnego szefa WSW, w którym napisał, że „przyjazd głowy kościoła katolickiego do Polski może być wykorzystany przez elementy reakcyjne jako dogodny moment do wzniecania wśród społeczeństwa antysocjalistycznych nastrojów, inspirowania wrogich wystąpień i kolportowania haseł obliczonych na umacnianie klerykalnego wstecznictwa". „Ludowe Wojsko Polskie jako oręż partii i socjalistycznego państwa może również w tym czasie stać się obiektem prób wrogiego oddziaływania" – stwierdził Kiszczak.

Dokumenty i fotografie SB związane z tą wizytą od 2 czerwca będzie można obejrzeć również na wystawie „Wstańcie, chodźmy..." zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie. Z kolei do 19 czerwca przy Krakowskim Przedmieściu obok Kościoła Sióstr Wizytek można oglądać wystawę plenerową „POLONIA SEMPER FIDELIS. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Włoska perspektywa". Ekspozycja (w języku polskim, włoskim i angielskim) prezentuje fotografie Carla Leidiego, włoskiego fotografa, pisarza i podróżnika.