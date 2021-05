Domańscy ratowali Żydów i zginęli

– To siedemnaste upamiętnienie w ramach projektu „Zawołani po imieniu" zorganizowane przez Instytut Pileckiego. „Zawołani" to Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom w czasie Zagłady. Ich losy przez lata nie miały szansy wybrzmieć w pamięci zbiorowej, rzadko wspominano o nich w polskich i międzynarodowych dyskusjach o historii. Dokumenty i świadectwa pozostawały nieznane i rozproszone w archiwach, ślady materialne stopniowo ulegały zniszczeniu. Dziś dopiero pamięć o nich, utrwalona w przekazach rodzin i wspólnot lokalnych, dociera do wszystkich i staje się naszą wspólną sprawą – tłumaczy Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego.