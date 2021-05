„Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła w roku 1829” w Polsce

Wyjątkowe dzieło można oglądać od 13 czerwca do końca sierpnia w muzeum w Nieborowie, a następnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Obraz „Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła w roku 1829” Henryka Siemiradzkiego został wypożyczony z prywatnej kolekcji Johna Radziwiłła, który mieszka w Nowym Jorku. W Polsce to dzieło znajdzie się w weekend.

Jego transport do Polski został poprzedzony udzieloną przez Ministerstwo Kultury gwarancją objęcia ochrony prawnej „rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej".

Niepokazywany jeszcze w Polsce

Do Polski na pokaz do Muzeum w Nieborowie i Arkadii (oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie) sprowadza ten obiekt Fundacja Trzy Trąby. – Można go oglądać od 13 czerwca – mówi nam prezes Fundacji Maciej Radziwiłł.