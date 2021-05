Odkupiono wyjątkowy zbiór ambasadora Polski w Ankarze

Zakończyły się negocjacje pomiędzy Hermannem Otto Woeberem, synem Austriaka, u którego wynajmował mieszkanie Michał Sokolnicki. W sobotę zostało podpisane porozumienie o sprzedaży pamiątek rodzinnych, archiwum oraz biblioteki przez dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro. Kwota nie została ujawniona. „Rz" nieoficjalnie dowiedziała się, że chodzi o ok. 200 tys. dolarów.

Część zbiorów trafiła już bowiem do polskiej ambasady w Ankarze. Władze tureckie muszą teraz wyrazić zgodę na wywóz zabytków. Dotychczas niszczały one i istniało zagrożenie, że zostaną wyrzucone na śmietnik. „Wedle relacji pana Woebera wszystkie papiery i książki były zgromadzone w stertach na podłodze" – relacjonowała po obejrzeniu kolekcji w latach 90. Marzena Godzińska.

Zdaniem Roberta Kostro to prawdopodobnie najbardziej pełny i najlepiej zachowany zespół pamiątek polskiej dyplomacji czasów dwudziestolecia i II wojny światowej. – Zbiór trafi do Muzeum Historii Polski. W skład tego unikalnego zespołu wchodzi m.in. obszerne archiwum Ambasady RP z czasów II wojny, licząca ponad 3000 książek biblioteka, w tym starodruki z XVI i XVIII wieku, a także przedmioty osobistego użytku ambasadora, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego – mówi Robert Kostro.

Kolekcja jest imponująca, ale z naszych informacji wynika, że przed śmiercią Sokolnicki i jego żona wyprzedali jej część, aby mieć pieniądze na utrzymanie. Co ciekawe, zachował się list z 1966 roku zaadresowany do Ireny Sokolnickiej przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z którego wynika, że kupił on od nich sztych Norwida. Sprzedana została też najpewniej kolekcja archeologiczna Sokolnickiego, obejmowała ona m.in. tabliczki z pismem klinowym.