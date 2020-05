Gdzie są szczątki Macieja von Krockow

Maciej von Krockow zmarł 16 marca 1675 roku. Ponieważ był kalwinem, luterański pastor kolegiaty – Johann Colberg, odmówił pochowania go w tej świątyni, choć jego ciało spoczęło już w krypcie. Robert Dziemba przypomina, że przez kilka tygodni trwał spór co do samej osoby dyplomaty i tych, którzy chcieli pochówku w głównej świątyni miejskiej. Ostatecznie, ze względu na upór pastora, Maciej von Krockow został pochowany w małym kościele nad rzeką. Uroczysty pogrzeb odbył się 1 czerwca 1675 roku. W prezbiterium kolegiaty do XIX wieku wisiał jego portret.