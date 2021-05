Muzeum w Ossowie z gigantycznym opóźnieniem

Jak podaje resort obrony, teraz trwają prace związane z wykonywaniem fundamentów pośrednich pod obiekty muzealne. MON planuje zakończenie procesu inwestycyjnego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na 2023 rok. Nie oznacza to, że wtedy do muzeum wejdą zwiedzający, bo jeszcze będzie musiała powstać wystawa.

Projekt kompleksu memorialnego w Ossowie został wybrany do realizacji w tzw. konkursie idei już latem 2017 r. przez ówczesnego szefa resortu obrony Antoniego Macierewicza. W zasadzie muzeum powinno być gotowe na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Tak się jednak nie stało. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz w piśmie skierowanym do wołomińskiego samorządu przyznał, że opóźnienie jest konsekwencją „rozbieżności pomiędzy szacowaną w 2017 r. wartością zadania a kwotą zabezpieczoną na ten cel w budżecie MON".

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej", ministerstwo ma wieloletnie opóźnienie w budowie tej placówki. 2 czerwca poprzedniego roku wykonawca złożył do wojewody mazowieckiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Uregulowana została też kwestia własności działek, na których powstanie inwestycja, część z nich należy do gminy, część do Kościoła. Jednocześnie autor koncepcji architekt Czesław Bielecki zadeklarował przekazanie w formie darowizny projektu, który powstanie na działkach samorządowych – obejmuje on m.in. amfiteatr, Ogród Pamięci.