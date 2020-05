Lis wraca z Włoch do Polski

Został on przewieziony na wrocławskie lotnisko przez wojskowy samolot transportowy, który realizował lot do południowych Włoch. Humber został bowiem odnaleziony przez polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Sigonella na Sycylii w ramach PKW „Sophia". Wozy na złomowisku odkrył por. Andrzej Kuder z Wojskowej Komendy Transportu Kraków. W październiku 2018 r. miały one zostać zutylizowane.

