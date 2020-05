Akcja #MojaPamiątka

Muzeum Historii Polski organizator akcji #MojaPamiątka zachęca osoby po 60. roku życia do podzielenia się swoją historią, swoim wspomnieniem. Punktem wyjścia do przygotowanego materiału jest jedna fotografia, dokument lub film wideo z domowego archiwum. Historie można przesłać do końca czerwca 2020 r.

