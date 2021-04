Dr Karol Nawrocki kandydatem na prezesa IPN

Został on wyłoniony spośród pięciu uczestników konkursu na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej złożyło do Sejmu wniosek o powołanie dr. Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN.

Prezes IPN zostanie powołany na pięcioletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. O ile kandydat mający poparcie PiS, a takim jest dr Nawrocki może liczyć na większość w Sejmie, o tyle jest mało prawdopodobne, aby tak samo stało się w Senacie. Co to oznacza? Kolegium będzie musiało ogłosić kolejny konkurs, a prezes IPN dr Jarosław Szarek do czasu powołania nowego prezesa będzie pełnił obowiązki. Możliwy jest zatem klincz w sprawie obsadzenia tego stanowiska, podobny do tego jaki obserwujemy przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, o ile posłowie PiS nie znowelizują ustawy o IPN.