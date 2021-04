Odnaleziono miecz z bitwy pod Grunwaldem Pasjonat historii znalazł pod Olsztynem nagi miecz, pochwę, pas rycerski i dwa przytwierdzone do niego noże. Prawdopodobnie pochodzą one z czasu bitwy pod Grunwaldem. www.warmia.mazury.pl

Aleksander Miedwiediew, pasjonat historii i detektorysta znalazł pod Olsztynem nagi miecz, pochwę, pas rycerski i dwa przytwierdzone do niego noże. Prawdopodobnie pochodzą one z czasu bitwy pod Grunwaldem. Znalezisko trafiło do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.