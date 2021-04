Dzień ANZAC w Polsce

ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) oznacza korpus armii Australii i Nowej Zelandii, formację, która wylądowała w czasie I wojny światowej, na półwyspie Gallipoli w Turcji 25 kwietnia 1915 r. "Żołnierze sprawdzili się na polu walki i szybko stali się rozpoznawalni jako ANZAC. Duma z tego imienia i cechy, takie jak odwaga, przyjaźń i poświęcenie, trwają do dziś. Siły australijskie i nowozelandzkie służyły ramię w ramię przez całą pierwszą wojnę światową, a następnie w innych konfliktach, w tym w drugiej wojnie światowej oraz w Korei, Wietnamie, Iraku i Afganistanie" – przypominają przedstawiciele ambasady Australii w Polsce.

Poniżej dalsza część artykułu