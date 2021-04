Pamiętamy o Katyniu

13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk złoży kwiaty i zapali znicze w stołecznych miejscach pamięci poświęconych ofiarom mordu NKWD sprzed 81 lat.

Przed południem minister złoży wieniec pod tablicami z nazwiskami ofiar sowieckiej zbrodni, które znajdują się w Epitafium Katyńskim na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Następnie uda się na Stare Miasto, by złożyć kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim przy placu Zamkowym. W południe złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze w Epitafium Katyńskim przy kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Instytut Pamięci Narodowej organizuje festiwal filmowy "Echa Katynia". Odbędzie się on online w dniach 15-18 kwietnia 2021 r. Podczas festiwalu zaprezentowane zostanie 20 filmów konkursowych oraz cztery premierowe.

Z kolei Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało specjalne wydawnictwo dla młodszych odbiorców. To komiks „Sybir. Moja Historia", którego premiera odbędzie się 13 kwietnia, w 81. rocznicę deportacji na Sybir. Głównym założeniem komiksu jest pokazanie losów wielu osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941 za pomocą przedstawienia losów jednej z nich. „Sybir. Moja Historia" jest oparty na wspomnieniach jednej z Sybiraczek – Danuty Pietrzak, która w kwietniu 1940 roku jako piętnastoletnia dziewczyna wraz z matką i bratem została deportowana do Kazachstanu. Przypomnijmy, że w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku miała miejsce druga masowa deportacja obywateli Rzeczypospolitej w głąb Związku Sowieckiego. Jej ofiarami stały przede wszystkim rodziny więźniów oraz jeńców wojennych – ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Do Zbrodni Katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 roku. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer), Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD.