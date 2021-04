Wartownik z Majdanka zmarł nieosądzony

O decyzji takiej poinformował szef pionu śledczego IPN w Lublinie. „29 marca 2021 roku – wobec śmierci podejrzanego" zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przeciwko Michaelowi Weingärtnerowi. Był on podejrzany o to, że od 13 lipca 1943 r. do 8 lipca 1944 r. uczestniczył w ludobójstwie więźniów w KL Majdanek. Był on wtedy wartownikiem w obozie, pełnił służbę w kordonie zabezpieczającym oraz na wieżyczkach strażniczych obozu, a także przy eskorcie więźniów do miejsc pracy znajdujących się poza jego terenem.

